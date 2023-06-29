Почти половина россиян доверяют своим согражданам

Ответы россиян на вопрос о том, доверяют ли друг другу жители страны, разделились: почти половина опрошенных (48%) ответили утвердительно, при этом 44% — отрицательно, как показывают данные опроса, проведенного в июне 2023 года. Результаты были опубликованы в пятницу, 23 июня, на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показал опрос, представления россиян о доверии зависят от уровня образования и материального положения: чем он выше, тем оптимистичнее ответы. Например, среди граждан с неполным средним образованием 19% допускают доверие между людьми, среди имеющих среднее специальное образование и выше таких в 2,6 раза больше (49–51%). Материальная обеспеченность также является влияющим на доверие фактором: доля опрошенных с высоким материальным статусом и доверяющих окружающим составляет 61%.

Мнение о том, что люди в России доверяют друг другу, ближе женщинам (51%), нежели мужчинам (44%). Старшее поколение россиян (45–59 лет) также больше верит в доверительные отношения между согражданами, чем молодое поколение (18–24 и 24–34 лет).

Среди факторов, способствующих доверию, россияне выделяют честность и искренность, благосостояние, личные отношения, взаимопонимание, единомыслие. Препятствуют установлению доверия между людьми ложь и лицемерие, бедность, разные взгляды, недостаток общения.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 18 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В декабре 2022 года представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявили о сплоченности россиян, единстве в общественном мнении. Эксперты также заявили о развитии волонтерства и взаимопомощи.