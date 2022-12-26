Эксперты ЭИСИ указали на сплоченность россиян перед новыми вызовами

В 2022 году россияне как никогда сплотились перед новыми угрозами и вызовами. Об этом 26 декабря в рамках круглого стола заявили представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Отмечается, что политологи, социологи и экономисты на протяжении года следили за происходящим внутри страны. Сегодняшние опросы показывают единство в общественном мнении, указывают эксперты.

Кроме того, в России развиваются вопросы волонтерства и помощи ближнему, что станет трендом и в следующем году.

«Продолжится в качестве магистральной тема добровольчества, тема помощи беженцам, тема помощи людям на наших новых территориях, которые в этой помощи нуждаются, поскольку находятся в достаточно сложных условиях, там продолжаются еще обстрелы», — заявил политолог Александр Асафов.

Эксперты подчеркнули, что российская экономика выдержала все удары от санкций, а также давление Запада.

В середине декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что президенту России Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян.

В рейтинге доверия российским политикам президент занимает первое место, отмечалось в сообщении.

В октябре также стало известно, что три четверти (75%) участников опроса ВЦИОМа положительно отнеслись к вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.