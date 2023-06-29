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В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США
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В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США

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Фото: Global Look Press/Wang Bo
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Меры безопасности у генерального консульства России в Джидде в Саудовской Аравии усилены после перестрелки, произошедшей у диппредставительства США. Как сообщается 29 июня, российским дипломатам ничего не угрожает.

«Сотрудники генерального консульства в порядке, все живы-здоровы. Никак эта ситуация на нас не сказалась», — цитирует ТАСС сотрудника генконсульства РФ.

Как отметил источник, российская сторона приняла к сведению инцидент со стрельбой. В настоящее время дежурные ведут наблюдение за периметром территории.

«Они проинструктированы на предмет того, чтобы быть более бдительными и обращать внимание на всякие подозрительные моменты. Местная сторона отреагировала, и пока мы видим, что усилены меры безопасности», — добавил он.

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Об инциденте около консульства США в Джидде стало известно 28 июня. Вооруженный мужчина приехал к зданию на машине, в результате перестрелки он был убит. Американские граждане во время стрельбы около генконсульства не пострадали. Госдеп подтвердил гибель охранника и самого нападавшего. Власти Саудовской Аравии ведут расследование по факту происшествия.

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