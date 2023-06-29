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Граждане США не пострадали при стрельбе у генконсульства в Джидде

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Фото: Соцсети
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Американские граждане не пострадали во время стрельбы около генконсульства в Джидде Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Госдепе США 28 июня.

«Доступ в консульство своевременно ограничили, граждане США не пострадали во время нападения», — передает ТАСС сообщение представителя ведомства.

Госдеп подтвердил гибель охранника консульства и нападавшего. Отмечается, что посольство и консульство США поддерживают связь с властями Саудовской Аравии, которые ведут расследование по факту происшествия.

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Об инциденте около консульства США в Джидде стало известно ранее этим же днем. Вооруженный мужчина приехал к зданию на машине, в результате перестрелки он был убит.

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