Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с оружием у консульства США в Джидде. Об этом сообщило саудовское агентство печати в среду, 28 июня, со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Мекка.

Отмечается, что в 18:45 (время совпадает с мск) у консульства остановилась машина, из нее вышел мужчина с огнестрельным оружием. Службы безопасности решили действовать в соответствии с ситуацией, и в результате перестрелки мужчина погиб. Охранник консульства также скончался.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, 26 мая, в швейцарском Берне произошло нападение на посольство Ирака. Отмечается, что неизвестные с враждебными намерениями окружили здание, сильно испугав сотрудников посольства и людей, которые находились внутри здания.