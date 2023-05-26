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Посольство Ирака в Швейцарии подверглось нападению

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Фото: mofa.gov.iq
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В швейцарском Берне произошло нападение на посольство Ирака. Об этом 26 мая сообщило министерство иностранных дел республики.

«Министерство выражает свое осуждение и разоблачение беспрецедентного нападения на посольство в Берне со стороны неизвестных лиц, которые с враждебными намерениями окружили здание, сильно испугав сотрудников посольства и людей, которые находились внутри здания», — говорится в сообщении.

Ведомство осудило этот акт и все формы насилия и вандализма, затрагивающие дипломатические миссии. Оно призвало швейцарскую сторону принять необходимые следственные меры для раскрытия личности виновных и выяснения обстоятельств произошедшего. При этом министерство поблагодарило швейцарских правоохранителей за быстрое вмешательство и восстановление безопасности.

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Ранее, 22 мая, в Нью-Йорке было совершено нападение на «Турецкий дом», в котором находится генеральное консульство Турции. Были разбиты стекла на входе в здание. Отмечалось, что к атаке могут быть причастны «сторонники террористов».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле обратился к властям США с требованием найти человека, который разбил окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке.

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