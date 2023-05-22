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Эрдоган потребовал от США найти разбившего окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке
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Эрдоган потребовал от США найти разбившего окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 мая во время выступления в Стамбуле обратился к властям США с требованием найти человека, который разбил окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке.

«Человек разбил окна нашего «Турецкого дома». Разве мы не скажем американским властям <...> что они должны срочно отыскать этого террориста? Они должны сделать то, что требуется», — приводит телеканал TGRT слова Эрдогана.

Он уточнил, что американским властям доверили безопасность «Турецкого дома», поэтому они и обязаны найти разбившего окна.

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Ранее в этот же день в Нью-Йорке было совершено нападение на «Турецкий дом», в котором находится генеральное консульство Турции. Были разбиты стекла на входе в здание. Отмечалось, что к атаке могут быть причастны «сторонники террористов».

Обстоятельства ЧП выясняются.

«Турецкий дом» был открыт властями республики в сентябре 2021 года.

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