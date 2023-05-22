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В Нью-Йорке совершено нападение на «Турецкий дом»

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Фото: соцсети
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В Нью-Йорке совершено нападение на «Турецкий дом», в котором находится генеральное консульство Турции. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает телеканал TGRT.

По его данным, разбиты стекла на входе в здание.

«Согласно полученной информации, неизвестный мужчина разбил несколько окон на нижнем этаже здания железным ломом. С полицией Нью-Йорка связались», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Отмечается, что к атаке могут быть причастны «сторонники террористов». Есть ли погибшие и пострадавшие, пока неизвестно.

Обстоятельства инцидента выясняются.

«Турецкий дом» был открыт властями республики в сентябре 2021 года. В настоящее время здесь проходит голосование в рамках президентских выборов в Турции.

Ранее, в феврале, по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения в жилом комплексе в Нью-Йорке. Сотрудники полиции вскоре задержали возможного подозреваемого.

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