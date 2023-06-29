Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг, 29 июня, на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что благодаря усилиям корабелов в России строится широкая линейка судов, включая атомные ледоколы, пассажирские, транспортные и исследовательские судна.

«Они обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Севморпути, служат базой для изучения океанских глубин и укрепления позиций России в Арктике», — заявил глава государства.

Развитие этой отрасли в течение столетий поспособствовало становлению России как морской державы. Укреплена безопасность страны, наращены индустриальный и экономический потенциалы.

«Особо отмечу значимый вклад судостроителей в выполнение государственного оборонного заказа и создание морского щита нашей Родины», — рассказал президент.

Кроме того, Путин выделил заслуги Объединенной судостроительной корпорации.

Ранее, 23 мая, руководитель дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова анонсировала запуск туристического маршрута с посещением предприятий судостроительной отрасли в Санкт-Петербурге. По ее словам, у многих россиян история города ассоциируется именно с судостроением.