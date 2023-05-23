В Санкт-Петербурге запустят туристический маршрут по судостроительным предприятиям

В Санкт-Петербурге готовятся запустить туристический маршрут с посещением предприятий судостроительной отрасли. Об этом 23 мая рассказала руководитель дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

«Запускается первый индустриальный судостроительный маршрут. Туристы посетят пять предприятий судостроения. 82% потенциальных туристов хотели бы побывать на предприятиях, которые связаны с судостроением. Посмотреть на этот увлекательный процесс от идеи, первого чертежа, до уже готового объекта — это безумно интересно», — заявила она на круглом столе в ТАСС, посвященном 320-летнему юбилею Санкт-Петербурга.

По ее словам, у многих россиян история города ассоциируется именно с судостроением. В настоящее время городское туристско-информационное бюро города проводит программу обучения для представителей предприятий по специфике экскурсионной работы.

Ранее в этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге в ночь на 28 мая не будут закрывать метрополитен, также в День города на круглосуточный режим работы перейдет 11 маршрутов наземного транспорта.

27 мая Санкт-Петербург отпразднует 320-летие. Именно в этот день в 1703 году на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость. Смольный заявил о подготовке более 200 праздничных мероприятий к юбилейной дате.

Завершится празднование в полночь на стрелке Васильевского острова, где пройдет Петровский фестиваль огня.