Ученые рассказали о витамине D в профилактике болезней сердца

Прием витамина D может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 60 лет. К таким выводам пришли исследователи из австралийского Медицинского научно-исследовательского института им. Бергхофера (QIMR), опубликовавшие доклад в четверг, 29 июня, в медицинском журнале The BMJ.

«Наше исследование показало, что прием витамина D снижает риск развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений, причем эффективность таких препаратов становится выше у пациентов, принимающих лекарства от сердечных заболеваний», — отмечается в отчете ученых.

Ученые исследовали влияние витамина D на протяжении шести лет. В эксперименте приняли участие 21 тыс. австралийцев возрастом от 60 до 84 лет. Участники в течение пяти лет получали ежемесячно дозу витаминов или плацебо, а после прошли комплексное обследование. Это позволило установить, какую роль в профилактике заболеваний сердца играют витамины.

«Мы установили, что лишь у 6% испытуемых, принимавших витамин D, во время исследования обострялись сердечно-сосудистые заболевания. В группе принимавших плацебо не менее 19% пациентов за время эксперимента обращались за помощью врачей из-за сердечно-сосудистых заболеваний», — заявили исследователи.

Ранее ученым не удавалось доказать, что прием витаминов, и в частности витамина D, полезен для профилактики болезней сердца.

До этого, 18 июня, кардиолог Ульфа Ландмессер рассказал о способах предупредить сердечные приступы. По его словам для этого необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, а также знать свою генетическую предрасположенность к проблемам сердца.