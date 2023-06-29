Родственники задержанного ученого Цветкова рассказали о его невиновности

Жена и адвокат задержанного по подозрению в серии убийств 20-летней давности ученого-гидролога Александра Цветкова рассказали в беседе с «Известиями», что у мужчины не было даже времени совершать преступления.

По версии следствия, Цветков в 2002 году «бомжевал» на вокзалах и совершал жестокие расправы. Однако с этим не согласны многочисленные свидетели и родственники.

Так, по словам близких мужчины, он постоянно был занят исследовательской работой, отражение которой есть в путевых журналах экспедиций.

При этом показания против Цветкова, по мнению адвокатов, дал его «соучастник», который решил сотрудничать со следствием после того, как понял, что ему грозит пожизненный срок заключения.

«Все доказательства непричастности Цветкова Александра к инкриминируемым ему преступлениям органам следствия представлены. Со слов орагнов следствия, они данные доказательства проверяют и соотвесмтвенно дадут им оценку. Однако до настоящего времени Цветкова находится под стражей. Стража ему продлевалась, соответственно, мы ждем внятного ответа», — пояснил адвокат Цветкова Давид Афян.

Жена Цветкова, в свою очередь, призналась, что была шокирована, что ее мужа могут обвинять в преступлениях такого рода.

«То есть мы его сидим ждем дома, а он вообще неизвестно где. И я еще тогда подумала хорошо, что это все случилось на глаза коллег, потому что если бы не было коллег, вот просто он приземлился и исчез в неизвестном направлении. Где бы я его вообще тогда искала?» — рассказала Марина Цветкова.

Цветков был задержан в феврале 2023 года прямо в самолете после того, как система распознавания лиц в аэропорту Домодедово «сообщила» о его 55-процентном сходстве с фотороботом предполагаемого преступника, разыскиваемого с 2002 года.

Против ученого было возбуждено возбудили уголовное дело — ему предъявлено обвинение в четырех убийствах. По информации СК, Цветков частично признал обвинения. Однако родственники мужчины считают, что он сделал это под давлением.

Известно, что апелляцию на арест ученого рассмотрят 18 июля в Мосгорсуде.