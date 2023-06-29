Пранкер Вован рассказал детали розыгрыша теневых министров Великобритании и Канады

Целью розыгрыша теневых министров Великобритании и Канады Дэвида Линдона Лэмми и Майкла Чонга было узнать, какое отношение к России у оппозиционных партий этих стран. Об этом в четверг, 29 июня, рассказал в беседе с «Известиями» пранкер Владимир Кузнецов (Вован), который вместе с Алексеем Столяровым (Лексусом) на днях опубликовал новый выпуск «Шоу ВиЛ».

Вован объяснил, что по традиции в англосаксонской системе права партия, которая на данный момент находится в оппозиции, формирует свой альтернативный кабинет министров и называет его теневым. Разговор с представителями теневого кабинета, по мнению пранкера, интересен тем, что в случае победы оппозиционной партии на выборах эти альтернативные министры могут становиться действующими и влиять на международную повестку.

«Нам было интересно, в первую очередь, посмотреть, как изменится вектор британской политики, когда к власти придут лейбористы. Хотелось посмотреть, как будет развиваться политика и, собственно, какое отношение у них к России — это был главный наш вопрос. И конечно, нас не удивило, что в принципе ничего не изменится», — поделился пранкер.

Вован отметил, что Лэмми, с которым он общался от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко, нервничал, потому что был «не совсем в материале». Пранкер решил, что министр плохо изучил украинскую тему, однако подчеркнул, что уровень познаний по этому вопросу у политика примерно на том же уровне, что и у других британских депутатов.

Говоря же о Майкле Чонге, Вован отметил, что тот хоть и высказал опасения по поводу угрозы России со стороны Арктики, больше переживал из-за Китая, который, по его мнению, может напасть на Канаду со стороны Аляски. И поэтому необходимо срочно усиливать противоракетную оборону.

«Если Лэмми был более адекватен, если можно так сказать, по сути обычный чиновник, то именно Чонг — его будто в кошмарах преследуют китайцы, русские, всё это вместе наложилось. И первому попавшемуся, кто ему позвонил, он рассказывает о своих страхах. Может быть, ему надо к психологу сходить, какой-то курс терапии пройти», — подытожил российский пранкер.

Ранее, 28 июня, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали в группе «ВКонтакте» новый выпуск программы «Шоу ВиЛ». В нем они разыграли теневых министров иностранных дел Великобритании и Канады.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что Вован и Лексус поговорили от лица Порошенко с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Олланд начал разговор с того, что признал Евросоюз и Францию полноценными участниками конфликта на Украине. По его словам, это отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы страны. Экс-президент также заявил, что Украина не должна вести мирные переговоры, пока способна вести боевые действия.