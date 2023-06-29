Российские войска во время удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда для консультаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) американских наемников, заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 28 июня в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Цель, которая была поражена [Россией] в Краматорске <...> там было множество американского военного персонала. Они прилетели из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, отключив транспондеры после пересечения границы», — сказал он.

Риттер уверяет, что среди задач вертолетов была эвакуация раненых с поля боя. По его данным, среди наемников были консультанты и участники боевых действий.

28 июня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР) был поражен пункт временной дислокации 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Также в этот день он рассказал, как российские силы нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты были поражены, удар достиг цели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.