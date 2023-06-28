МО РФ заявило о поражении командного состава мотобригады ВСУ в Краматорске

В Краматорске был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 июня рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В городе Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР) поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ», — заявил он на брифинге.

Также в районе населенного пункта Новопавловка ДНР был уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах», — сообщил Конашенков.

На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск были отражены пять атак ВСУ.

Ранее в этот день Конашенков рассказал, что российские силы нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

Накануне представитель Минобороны сообщил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. На краснолиманском направлении российские подразделения группировки войск «Центр» в Луганской Народной Республики (ЛНР) и ДНР нанесли поражение подразделениям двух украинских мехбригад.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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