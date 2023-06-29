До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер

В этом году в Тамбове появится полк военно-транспортной авиации (ВТА), сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. После ремонта аэродрома там создадут авиакластер, который будет обеспечивать работу «авиационных грузовиков».

Для базирования ВТА будет серьезно расширена инфраструктура аэродрома, после чего он станет крупной авиационной базой. Задачей новой воинской части станет перевозка личного состава, десантирование боевой техники, а также обеспечение повседневных нужд войск.

Аэродром Тамбова находится в нескольких километрах от города. На нем базируется полк дальней авиации. Раньше в городе находилось знаменитое Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М.М. Расковой.

«В свое время у нас у каждой воздушной армии, потом армии ВВС и ПВО обязательно был полк транспортный при штабе, где базировалось управление. Транспортный полк необходим для решения задач, управления своими частями на дальних расстояниях», — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тамбовский полк: Минобороны развернет новый военно-транспортный авиакластер