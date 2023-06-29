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До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер

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Фото: Commons.wikimedia.org
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В этом году в Тамбове появится полк военно-транспортной авиации (ВТА), сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. После ремонта аэродрома там создадут авиакластер, который будет обеспечивать работу «авиационных грузовиков».

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Для базирования ВТА будет серьезно расширена инфраструктура аэродрома, после чего он станет крупной авиационной базой. Задачей новой воинской части станет перевозка личного состава, десантирование боевой техники, а также обеспечение повседневных нужд войск.

Аэродром Тамбова находится в нескольких километрах от города. На нем базируется полк дальней авиации. Раньше в городе находилось знаменитое Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М.М. Расковой.

«В свое время у нас у каждой воздушной армии, потом армии ВВС и ПВО обязательно был полк транспортный при штабе, где базировалось управление. Транспортный полк необходим для решения задач, управления своими частями на дальних расстояниях», — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тамбовский полк: Минобороны развернет новый военно-транспортный авиакластер

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