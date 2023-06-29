Эксперт рассказал о значении ударов по украинским топливным базам

Удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива лишают вооруженные формирования Украины (ВФУ) мобильности, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Это очень важный момент. Со стратегической точки зрения важно уничтожать МПЗ и топливные базы. В том числе и те, которые находится вблизи фронта, так как на них заправляются танки, БМП, машины и другая техника. Когда техника стоит — это уже другой вопрос», – рассказал он.



Эксперт объяснил, что это очень важные стратегические объекты, которые оказывает большое влияние на ход боев.



«Дефицит не позволяет противнику перебросить подкрепления, нормально организовать атаки и снабжение. Всё это помогает сберечь жизни наших ребят. Топливо — это кровь военного организма», — резюмировал Дандыкин.



28 июня Минобороны России сообщило, что ВКС РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВФУ в Донбассе.



По данным российского военного ведомства, в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки ВФУ потеряли не менее 670 человек и 31 единицу военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взрыв поставок: ВКС РФ нанесли удары по хранилищам с топливом