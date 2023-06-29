Зарплаты водителей скорой помощи предложили поднять

Меры по повышению окладов водителей автомобилей скорой помощи намерены обсудить на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщил «Известиям» депутат ГД Алексей Куринный.

«Я вынесу эту инициативу на обсуждение комитета. Водитель скорой — неотъемлемый член бригады, он помогает с эвакуацией пациентов, обслуживанием карет скорой помощи, уборкой салона. Таким работникам часто приходится работать сверхурочно, поэтому их труд должен оплачиваться достойно», — сказал он.



Депутат отметил, что именно водители являются сейчас одними из наиболее незаслуженно недооцененных сотрудников медицинских организаций — им не положены социальные выплаты, которые выплачиваются медикам с этого года, у них нет доплат за выполнение обязанностей санитаров.



Поводом для обсуждения ситуации в Госдуме стал конфликт в одной из районных больниц в Краснодарском крае. 22 из 28 водителей станции скорой помощи райцентра Гулькевичи написали заявления об увольнении. Они пожаловались, что получают лишь 19-22 тыс. руб. в месяц.



В Минздраве России в ответ на запрос «Известий» сказали, что вопросы оплаты труда работников сферы здравоохранения регионов относятся к компетенции субъектов РФ.



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Заплатная ведомость: в Госдуме хотят повысить доходы водителей скорой помощи