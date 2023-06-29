В России наметился дефицит водителей грузового транспорта

Дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонн составил 21%, сообщил «Известиям» замдиректора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов. С этой оценкой в целом согласились в грузовой компании «Маршалл» и Boxberry.

«В профессию мало кто хочет идти. Водить какие-то грузовики, ездить далеко, зимой, по нашим дорогам. Нет нормальных стоянок, условий для водителей», — посетовал в разговоре с «Известиями» гендиректор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.



А замгендиректор ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи такая профессия становится всё менее привлекательной.



«Средний возраст водителей грузовиков составляет 48-52 года и продолжает увеличиваться», — сказал он.



Из-за нехватки водителей до 5% транспорта в автопарках некоторых компаний простаивает, сказал замдиректора ПЭК Вадим Филатов. По его словам, рост дефицита кадров ведет к нехватке транспортных средств для доставки грузов.



Дефицит в отрасли подтверждают и данные крупнейших рекрутинговых компаний HeadHunter и SuperJob. С 2019 года количество вакансий в сфере грузоперевозок выросло более, чем в два раза.



«Логистика попала в топ-3 отраслей по темпам прироста», — сообщили «Известиям» в пресс-службе SuperJob.



За первое полугодие 2023 на HeadHunter размещалось по 5 тыс. вакансий водителей грузовиков ежемесячно.



«Средний прирост количества предложений о работе в сфере транспорта и логистики составил 38% за четыре года», — рассказали «Известиям» в рекрутинговом агентстве.



По мнению представителей отрасли, решить проблему можно путем найма иностранцев, но для этого необходимо снять ограничение действия соответствующего патента в пределах одного региона, полагают представители логистических компаний.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Логистические выводы: в России не хватает водителей грузовиков