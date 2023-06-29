Реклама
Прямой эфир
Общество
В киноакадемию США пригласили российских документалистов и композитора
Мир
Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме
Общество
Синоптики предупредили москвичей о дождях с грозами и градом 29 июня
Мир
В РФ заявили об отсутствии планов созывать заседание СБ ООН по «Северным потокам»
Политика
Парламентарии проведут первое заседание по расследованию преступлений Киева 30 июня
Мир
Береговая охрана США обнаружила предполагаемые останки погибших на батискафе «Титан»
Экономика
Каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай
Мир
Менеджер Мадонны сообщил о госпитализации певицы из-за бактериальной инфекции
Мир
Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с РФ по региональной группировке войск
Мир
Белый дом объяснил отметины на лице Байдена лечением апноэ
Мир
Историк назвал задержание сына Вучича в Косово примером эскалации конфликта
Мир
Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с оружием у консульства США
Мир
Шольц назвал события 24 июня в РФ неожиданностью для разведки ФРГ

Автомобилисты пожаловались Мишустину на дефицит моторных масел

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские автомобилисты столкнулись с дефицитом качественных моторных масел из-за нехватки необходимых присадок (добавок) для их производства в стране. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в письме главе правительства Михаилу Мишустину. С копией документа от 26 июня ознакомились «Известия». В кабмине подтвердили получение письма.

Пустить в расходник: автоцентры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел
Как Минэнерго и Минпромторг планируют решить проблему

До введения санкций 60% спроса на присадки в России обеспечивалось импортом, а по некоторым наиболее сложным добавкам — более чем на 90%, говорится в письме.

В итоге сейчас Россия вынуждена искать новые способы их закупок, однако новые логистические цепочки не всегда стабильно работают, отмечают в НАС.

Так, сейчас на рынке не хватает синтетических моторных масел на основе полиальфаолефинов, эфиров и эстеров. Особенно остро проблема стоит перед водителями большегрузов, указано в документе.

Им всё сложнее становится находить привычные и высококачественные импортные масла, иногда их нет в ассортименте специализированных магазинов, иногда продается подделка, отметил Антон Шапарин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Картина масла: автомобилисты пожаловались на дефицит моторной смазки

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023