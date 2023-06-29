Автомобилисты пожаловались Мишустину на дефицит моторных масел

Российские автомобилисты столкнулись с дефицитом качественных моторных масел из-за нехватки необходимых присадок (добавок) для их производства в стране. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в письме главе правительства Михаилу Мишустину. С копией документа от 26 июня ознакомились «Известия». В кабмине подтвердили получение письма.

До введения санкций 60% спроса на присадки в России обеспечивалось импортом, а по некоторым наиболее сложным добавкам — более чем на 90%, говорится в письме.

В итоге сейчас Россия вынуждена искать новые способы их закупок, однако новые логистические цепочки не всегда стабильно работают, отмечают в НАС.

Так, сейчас на рынке не хватает синтетических моторных масел на основе полиальфаолефинов, эфиров и эстеров. Особенно остро проблема стоит перед водителями большегрузов, указано в документе.

Им всё сложнее становится находить привычные и высококачественные импортные масла, иногда их нет в ассортименте специализированных магазинов, иногда продается подделка, отметил Антон Шапарин.

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Картина масла: автомобилисты пожаловались на дефицит моторной смазки