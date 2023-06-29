Минсельхоз прокомментировал ситуацию с зарубежными производителями ветпрепаратов

Минсельхоз не получал информации об уходе с российского рынка зарубежных производителей ветпрепаратов, сообщили 28 июня в пресс-службе ведомства.

«Информация об уходе с рынка зарубежных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в Минсельхоз России не поступала. Следует отметить, что у наиболее востребованных средств зарубежного производства имеются отечественные аналоги», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В Минсельхозе отметили, что в России существует 100 отечественных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения. Зарегистрировано 2219 лекарственных препаратов для ветприменения, из них отечественного производства — 1344 (60%). Кроме того, в РФ широко представлены производимые в дружественных странах препараты.

«Запрет на ввоз препаратов иностранного производства на территорию Российской Федерации Россельхознадзором не вводился. Зарубежные компании уже ввезли за первый квартал 2023 года в Россию 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — резюмировали в пресс-службе министерства.

Во вторник, 27 июня, издание RTVI со ссылкой на директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова сообщило о сокращении за год числа компаний, которые поставляют препараты для домашних животных, почти на 30%.

2 июня стало известно, что в Совете Федерации (СФ) предлагают ввести повышенные пошлины (35%) на импорт ветпрепаратов. Это будет способствовать росту отечественного производства, полагают авторы инициативы.

Они также уточняют, что мера целесообразна при «наличии достаточных объемов отечественного производства их аналогов».