В РФ предложили ввести повышенные пошлины на импорт ветпрепаратов из недружественных стран

В Совете Федерации (СФ) предлагают ввести повышенные пошлины (35%) на импорт ветпрепаратов. Такая инициатива содержится в рекомендациях правительству комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. С документом ознакомились «Известия».

Изменения предлагают внести в постановление правительства №2240, которое устанавливает пошлины в размере 35% от таможенной стоимости на ряд товаров из «недружественных стран». Сейчас в него входят шампуни, дезодоранты и разные виды оружия. Совфед считает необходимым дополнить перечень ветпрепаратами. В список недружественных стран, согласно распоряжению правительства №430-р, входят США, Великобритания, Канада и государства — члены ЕС.

Это будет способствовать росту отечественного производства, полагают авторы документа. Они также уточняют, что мера целесообразна при «наличии достаточных объемов отечественного производства их аналогов».

России нужно снижать зависимость от иностранного импорта ветпрепаратов. В первую очередь, от европейского рынка, считает член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

«Мы не говорим, что нужно всё запретить. Но есть препараты, которые имеют аналоги в России или их можно закупать на альтернативных рынках. Сегодня стало очевидным, что мы должны наращивать свое производство, а также сотрудничать с теми странами, которые тоже в этом заинтересованы. Многие иностранные компании, преимущественно из Европы и США, и так стали меньше поставлять препараты на российские рынки из-за санкций и логистики. Поэтому переход на другие рынки уже давно начался», — отметила она.

Помимо этой рекомендации Совфед предлагает рассмотреть и другие способы поддержки отечественных производителей. В частности, увеличение финансирования по программе «Обеспечение химической и биологической безопасности России», включение крупнейших отечественных производителей ветпрепаратов в перечень системообразующих организаций, претендующих на господдержку, а также признание отрасли критически значимой для сельского хозяйства.

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