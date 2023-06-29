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Диетолог перечислила главные ошибки худеющих

Диетолог Мансурова: одна из главных ошибок худеющих — голодание
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/uwe umstätter
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Врач- диетолог Ирина Мансурова рассказала о главных ошибках, которые допускают люди, желающие сбросить вес.

В беседе с Life.ru в среду, 28 июня, специалист отметила, что ошибочно считать, будто голод и пропуск приемов пищи помогут похудеть: на самом деле эффект будет обратным.

По словам Мансуровой, одной из главных ошибок худеющих является создание дефицита калорий, голод и пропуск приема пищи. В этом случае организм быстро адаптируется и начинает экономить энергию. После возвращения к обычному рациону вес только растет.

В этой связи врач не рекомендует ограничивать рацион более чем на 25% от положенной калорийности при учете возраста, пола и образа жизни. Она подчеркнула, что пропуск приема пищи не ускоряет похудение, пишет RT.

Врач посоветовала есть через равные промежутки времени и соблюдать питьевой режим. Главным напитком для худеющих, подчеркнула Мансурова, должна быть вода. Кроме того, полезен будет зеленый чай, который помогает вывести из организма лишнюю воду и ускорить метаболизм. Также он хорошо утоляет жажду.

Кроме того, не следует создавать дефицит белка и исключать жиры из рациона. Последние, отметила Мантурова, необходимы организму для здоровья кожи и суставов, сообщает телеканал «360».

Отличным перекусом может стать творог низкой жирности, орехи, свежие овощи и кефир. Фрукты и сухофрукты между приемами пищи не стоит есть часто, потому что-то из-за своей сладости они быстро спровоцируют чувство голода.

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9 июня врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала резкое похудение симптомом ряда грозных заболеваний.

По ее словам, это может быть причиной онкологических заболеваний, туберкулеза, сахарного диабета первого типа, тиреотоксикоза и некоторых других.

При таком состоянии врач призвала незамедлительно обратиться к врачу, а не пытаться разбираться в его причинах самостоятельно.

В апреле прошлого года врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко предупредила об опасности цирроза печени при стремительном похудении. По ее словам, жир из всех клеток организма при стремительном похудении попадает в печень, через которую должен пройти. Он начинает накапливаться там и не успевает выводиться при резком снижении веса.

По ее словам, норма похудения в месяц — не более 4 кг. Потеря такого веса может быть переработана и выведена печенью, а больший вес может перегрузить ее жировыми клетками, сообщает телеканал «Звезда».

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