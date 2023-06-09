Врач назвала резкое похудение симптомом ряда грозных заболеваний

Внезапная потеря массы тела — это очень опасный симптом, свидетельствующий о том, что в организме происходит активный метаболический процесс, связанный с большой затратой энергии. В частности, это может говорить о наличии целого ряда грозных заболеваний, рассказала «Известиям» 9 июня врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Резкое снижение массы тела, когда вес снижается беспричинно и неконтролируемо, может быть причиной онкологических заболеваний, туберкулеза, сахарного диабета первого типа, тиреотоксикоза и некоторых других», — рассказала Тихомирова.

В связи с этим она рекомендовала при таком состоянии незамедлительно обратиться к врачу, а не пытаться разбираться в его причинах самостоятельно.

Накануне, 7 июня, врач-эндокринолог, врач-диетолог Эльвина Бинатова рассказала «Известиям», что преждевременному старению может способствовать употребление мучных и хлебобулочных изделий, продуктов с большим количеством сахара и соли, рафинированных круп и колбасных изделий.