Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине

Работы по реконструкции зданий взрослой и детской поликлиник в районе Марьино в Москве должны быть ускорены. Об этом в среду, 28 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ во взрослом медучреждении на Новомарьинской улице.

По словам чиновника, взрослая и детская поликлиники должны начать принимать пациентов уже 1 сентября, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин уточнил, что при необходимости будет увеличено количество рабочих, чтобы медучреждения открылись своевременно.

Готовность детской поликлиники на данный момент составляет 80%, специалисты ведут отделочные работы.

Во взрослой поликлинике предусмотрены обустройство нового фасада, замена инженерных коммуникаций, лифтов, дверей и окон, сообщает сайт aif.ru. Реконструкция здания позволит увеличить число кабинетов врачей общей практики, а также открыть новые кабинеты ЛФК и массажа, пишет НСН.

В здании детской поликлиники реорганизуют отдельный вход через фильтр-бокс для детей с подозрением на инфекционные заболевания. Кроме того, в детской поликлинике оборудуют комнату здорового ребенка для молодых мам, а рядом со зданием — детскую игровую площадку, сообщает телеканал «360».

Оба медучреждения будут оснащены новейшим медицинским оборудованием.

Уточняется, что здания подразделения городской поликлиники № 36 и филиала № 3 детской городской поликлиники № 150 на Новомарьинской улице были построены в 1997 году.

8 июня стало известно, что крупную поликлинику, рассчитанную на 670 посещений за смену, построят в подмосковной Балашихе. Работы завершат в IV квартале 2024 года.

В частности, планируется обустройство кабинетов для забора анализов, проведения вакцинации и различных исследований.