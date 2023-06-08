Поликлинику на 670 посещений построят в подмосковной Балашихе

Крупную поликлинику, рассчитанную на 670 посещений за смену, построят в подмосковной Балашихе. Работы завершат в четвертом квартале 2024 года.

Здание поликлиники возведут на территории ЖК «Столичный». На шести этажах разместятся кабинеты для 220 медиков. Кроме того, планируется обустройство кабинетов для забора анализов, проведения вакцинации и различных исследований. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В поликлинике будут принимать как взрослых пациентов, так и детей. Для новорожденных и их родителей подготовят кабинет для кормления и взвешивания. Кроме того, появится помещение для обучения по уходу за детьми.

Ранее сообщалось, что в поселке Белый Яр в ХМАО поликлинику построят к 2025 году. Новое учреждение заменит старую поликлинику, которая была введена в эксплуатацию в 1991 году.