Штраф за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области. Об этом в среду, 28 июня, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация», — сказал он журналистам.

Как пишет портал 76.ru со ссылкой на законопроект, штраф за плевок в общественном месте составляет 1,5 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сумма возрастет до 3 тыс. рублей.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что в России могут запретить продавать алкогольную продукцию в любых магазинах, кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах. Реализация спиртного может быть разрешена по решению собственников помещений в них. Законопроект депутаты «Единой России» планируют внести в ближайшее время в Госдуму.