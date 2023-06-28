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Путин заявил о хороших темпах развития туризма в России

Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами, но важно придерживаться плана
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Развитие туризма в России идет хорошими темпами, но важно придерживаться плана. Об этом в среду, 28 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в целом идет хорошими темпами. Вместе с тем, безусловно, важно не отклоняться от намеченных целей, планов, не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач», — сказал он на совещании по вопросам развития туризма.

По его словам, это касается вопросов строительства дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстровозводимых модульных гостиниц.

Глава государства добавил, что необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для въезжающих в Россию туристов.

Для финансирования туристических проектов должны быть жесткие и просчитанные условия, добавил Путин. Как заявил российский лидер, надо быть уверенными, что инвестиционные условия для турбизнеса будут использованы.

«Если они не будут использованы, то тогда имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам», — уточнил он.

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