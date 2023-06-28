В России прорабатывают вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии

Вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии прорабатывает Минэкономразвития РФ вместе с другими заинтересованными сторонами, заявил 28 июня в ходе совещания по развитию туризма министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Министр отметил, что Карачаево-Черкесия — единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта. «Прорабатываем вопрос его создания вместе с субъектом и частным инвестором, чтобы туристам было комфортно добираться и до Архыза, и до Домбая», — отметил он.



Также министр транспорта РФ Виталий Савельев подчеркнул, что аэропорты Грозного и Махачкалы будут реконструированы до 2026 года.



Решетников добавил, что еще один стратегический проект — дорога Архыз – Красная Поляна. По его словам, она улучшит транспортную доступность курортов Краснодарского края и Карачаево-Черкесии, а также свяжет между собой черноморский и кавминводский кластеры.

Ранее, 5 января, президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Темрезов сообщил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина разрабатывается модель экономического развития региона. По его словам, в нее входят проекты «прорывного характера» общей стоимостью 160 млрд рублей в различных отраслях, реализация которых позволит создать в регионе около 10 тыс. рабочих мест.