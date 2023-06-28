Пиняев стал лучшим молодым игроком РПЛ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотива» Сергей Пиняев стал лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Голосование провел интернет-портал «Чемпионат».
18-летний футболист набрал 90 баллов. Он опередил основных преследователей: нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и хавбека «Спартака» Руслана Литвинова.
В голосовании принимали участие ведущие тренеры и капитаны клубов РПЛ.
Ранее, 21 июня, стало известно, что «Локомотив» и форвард Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному соглашению. 24-летний спортсмен провел 27 матчей и забил пять мячей в составе клуба.
Чемпионом предыдущей РПЛ стала питерская команда «Зенит». Следующий сезон чемпионата стартует 23 июля.