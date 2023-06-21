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ФК «Локомотив» и Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Футбольный клуб «Локомотив» и форвард Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному соглашению. Соответствующая информация опубликована в среду, 21 июня, в официальном Telegram-канале столичного ФК.

«Игнатьев пришел в наш клуб прошлым летом, провел 27 матчей и забил пять мячей. Мы благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе», — говорится в посте.

Срок действия контракта с 24-летним российским спорстменом истекал 30 июня 2023 года.

«Ваня, спасибо тебе за время в «Локомотиве», — говорится в другой публикации, опубликованной следом.

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28 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Локомотив» обыграл столичное «Динамо» со счетом 4:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе «Локо» мячи забили Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. У «Динамо» отличились Федор Смолов с пенальти и Саба Сазонов.

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