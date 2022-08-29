Завел «Локомотив»: как скандальный форвард помог своему клубу выиграть

Главным событием прошедшего седьмого тура чемпионата России по футболу стало возрождение таланта нападающего Ивана Игнатьева. Форвард «Локомотива» забил три гола и сделал голевую передачу в домашнем матче с «Оренбургом», а его команда разгромно победила 5:1 и постепенно выбирается из нижней части турнирной таблицы. Лидерство сохраняет петербургский «Зенит», разгромивший в гостях екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0. Его продолжают преследовать московский «Спартак», победивший на выезде воронежский «Факел» (4:1) и столичный ЦСКА, сыгравший в гостях вничью с «Ростовом» (0:0). Отстало от лидирующей группы московское «Динамо», упустившее выездную победу над «Пари Нижний Новгород» (2:2).

«Локомотив»–«Оренбург»

В последние годы Иван Игнатьев стал одним из самых скандальных футболистов РПЛ. Талантливого нападающего, воспитанника «Краснодара» 2,5 года назад за большие деньги продали в казанский «Рубин» — уже тогда ходили слухи, что он периодически нарушал режим. В столице Татарстана 23-летний футболист забивал очень мало голов и постепенно выпал из основного состава, не демонстрируя даже отдельных удачных матчей, как в «Краснодаре».

Было и несколько скандальных видео, где он был похож на человека в состоянии алкогольного опьянения. Весну нынешнего года Иван провел в самарских «Крыльях Советов», где тоже был неубедителен. Летом он перешел в «Локо», который заплатил совсем небольшие деньги за трансфер, но даже с учетом этого сделка казалась сомнительной из-за репутации Игнатьева.

Первые игры нынешнего сезона ему не удались, как и всей команде, которая угодила в зону переходных матчей. Лишь в шестом туре она одержала первую победу, разгромив в гостях «Химки» (3:0).

Теперь к «Локо» приехал «Оренбург». Благодаря Игнатьеву клуб повел 3:1 к 20-й минуте. Иван забил три гола в течение 11 минут. Гости ответили лишь одним забитым мячом Владимира Сычевого. Вскоре после перерыва Игнатьев отдал голевую передачу на Гирано Керка, а окончательную точку в игре на последних минутах с пенальти поставил Антон Миранчук. «Локо» поднялся на восьмое место, «Оренбург» остался на 12-й строчке.

— Надо спросить у Игнатьева, почему он именно в матче с нами так результативно выступил, — сказал «Известиям» защитник «Оренбурга» Тимур Аюпов. — Я могу говорить только про свою команду, а не про Ивана. Мы персонально его не разбирали до матча. Всегда разбираем действие команды-соперника в целом. Индивидуально к каким-то футболистам не готовимся. Следующая игра с «Локо» у нас только через полгода — ближе к ней поймем, что делать. Как оценю старт «Оренбурга» в сезоне? Мы набрали шесть очков, обыграли команды, которые ниже нас в таблице, — «Урал» (3:0) и «Торпедо» (1:0). Но всё же шесть очков из 21 — не то, что мы хотели. Поэтому следующие матчи будут очень важными. Не буду скрывать, тренер просит нас играть в атакующий футбол независимо от соперника, диктовать свою волю. Что-то получается, что-то нет — надо улучшать свои действия.

«Факел»–«Спартак»

Первые матчи в Воронеже после выхода «Факела» в РПЛ собрали около 20 тыс. зрителей каждый. Местные жители не видели высшей лиги чемпионата России с 2001 года, поэтому пошли валом на стадион не только на статусную игру с «Динамо», но и на встречу с аутсайдером старта сезона — «Уралом» (0:0). Не было сомнения, что и на «Спартак» люди пойдут. В итоге перед игрой вокруг «Центрального стадиона профсоюзов» действительно было скопление людей, как перед играми сборных.

Мощная поддержка трибун мобилизовала «Факел» на сопротивление красно-белым в первом тайме. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу воронежцев благодаря голу Аслана Дашаева. Но в первые 12 минут второго тайма удары из-за пределов штрафной Романа Зобнина и Даниила Денисова позволили «Спартаку» отыграться. «Факел» создал несколько моментов, чтобы сравнять, но в итоге в конце позволил сопернику довести дело до разгрома — в компенсированное время к матчу Квинси Промес и Мацей Рыбусь забили по голу.

— Шанс есть всегда, но мы не удержали преимущество в счете, — заявил «Известиям» полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири. — Не знаю, что произошло после перерыва. Если бы я знал после матча с ЦСКА, когда мы также вели 1:0 после первого тайма, но проиграли 1:4, то, наверно, сейчас со «Спартаком» по-другому бы сыграли. Нервозности из-за отсутствия побед в семи турах нет, но психологическое давление имеется. Мы играем для результата, а его пока нет. К сожалению, наступаем на те же грабли, что в матче с ЦСКА. Можно гордиться первым таймом, но без второго тайма этот матч никак не оценишь.

«Ростов»–ЦСКА

И «Ростов», и ЦСКА перед этим туром догоняли лидирующий «Зенит» и были замотивированы побеждать. Но в итоге вечером 28 августа они завершили тур нулевой ничьей. Команды создали несколько моментов у ворот друг друга в первом тайме, а во втором показывали хорошие для нынешней жары на юге России скорости и борьбу, но в основном вязли в центре поля.

Тем не менее на последних минутах матча у каждого из соперников был шанс вырвать победу. «Ростов» мог выйти вперед после мощного удара Даниила Уткина, отбитого Игорем Акинфеевым. И тут же вышедший на замену в концовке встречи Адольфо Гайч догнал на скорости мяч перед штрафной площадью хозяев, ворвался во вратарскую, обыграв Данилу Прохина, и пробил с острого угла в штангу, мяч попал в спину голкиперу ростовчан Сергею Песьякову и снова отскочил в стойку, а на добивание армейцы чуть-чуть не успели. ЦСКА остается на третье месте, отставая от «Зенита» на три очка. «Ростов» в одном балле от армейцев и идет седьмым, набрав одинаковое количество очков с «Сочи» и «Динамо».

— Получилась равная боевая игра, жаль, что обошлось без голов, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака», уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко. — Могли в конце забить и армейцы, когда прорвался Гайч, и «Ростов», когда здорово пробил Уткин. В целом результат закономерен. Ростовчане показали, что по-прежнему, как и в прошлые сезоны, будут вверху таблицы мотать нервы любому сопернику. ЦСКА тоже неплохо играет, но есть у него пока проблема, как у «Спартака»: уверенно обыгрывают слабые команды, но имеют сложности в матчах с соперниками, равными себе по классу. И всё равно думаю, что ЦСКА еще будет добавлять в игре по ходу сезона.

«Урал»–«Зенит»

Екатеринбургский клуб «Урал» набрал всего одно очко в первых семи турах и вместе с «Торпедо» уже закрепился в зоне прямого вылета. Пока не дает эффекта даже смена главного тренера. Однако во втором матче под руководством Виктора Гончаренко в воскресенье «Урал» попытался оказать сопротивление лидеру и действующему чемпиону «Зениту».

Уральцы серьезно прессинговали соперника на чужой половине поля и не давали ему ничего сделать у своей штрафной в первом тайме. Поэтому на перерыв команды ушли при счете 0:0. Но во втором тайме в течение 10 минут Малком сделал дубль, а между его голами отличился Андрей Мостовой. Окончательно добил хозяев на 72-й минуте Родригао.

«Пари Нижний Новгород» – «Динамо»

В пятницу, 26 августа, стало известно, что субботний матч в Нижнем Новгороде может оказаться последним в составе «Динамо» для одного из лидеров команды — полузащитника Арсена Захаряна. В четверг вечером «Спорт-Экспресс» сообщил, что молодым футболистом интересуется лондонский «Челси», причем этот переход может состояться в ближайшие дни.

19-летний хавбек провел не самую яркую игру против нижегородцев. Но это не помешало динамовцам повести в счете 2:0 после первого тайма. Второй гол забил Константин Тюкавин, а в случае с первым он заработал пенальти, реализованный Даниилом Фоминым. Казалось, всё шло к тому, что бело-голубые победят и как минимум до вечера 27 августа выйдут на первое место.

Но подопечные Славишы Йокановича вновь, как и в выездном матче третьего тура с «Факелом» (3:3), упустили преимущество 2:0 в игре с командой, идущей внизу таблицы. В середине второго тайма «Пари Нижний Новгород» сократил отставание за счет пенальти, с которого забил Николай Калинский. Через пять минут за вторую желтую карточку удалили защитника «Динамо» Роберто Фернандеса.

А еще через пять Дмитрий Стоцкий сравнял счет. Ближе к концу встречи «Нижний» мог и вырвать победу, когда Калинский со штрафного попал в крестовину. «Динамо» после семи туров идет на шестом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. «Пари Нижний Новгород» остается на 13-й строчке.

Также в прошедшем туре состоялось еще три матча. 26 августа «Сочи» разгромил на своем поле «Химки». В тот же день грозненский «Ахмат» проиграл дома самарским «Крыльям Советов». 27 августа московское «Торпедо» в родных стенах проиграло «Краснодару» (1:3).