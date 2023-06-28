Вильфанд рассказал о дождях в Москве 28 июня и погоде на сутки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям» в среду, 28 июня, о дождях в Москве этим вечером и погоде в ближайшие сутки.

«Сейчас <…> фронтальные разделы приближаются к Калужской, Тульской областям. Часов в 19 они уже будут проходить эти областные города (Калугу, Тулу. — Ред.). Вечером москвичи — нужно учесть, что Новая Москва граничит с Калужской областью — ощутят дождь. <…> Осадки будут еще не очень значительными, но всё-таки вечером пройдут», — сказал он.

Собеседник издания связал это с южным циклоном.

В ночное время при прохождении фронта ожидается усиление осадков, гроза. Всё это будет иметь продолжение и 29 июня непосредственно в столице, кроме того, добавятся сильный ветер и град.

«Не повсеместно, конечно, но всё-таки», — дополнил синоптик.

Ранее в этот день Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве в выходные. Согласно его сообщению, 1 и 2 июля «погода будет заметно улучшаться для отдыха», ночью температура воздуха составит +13…+15, днем 1 июля — +22…+24.