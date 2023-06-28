В Москве женщина умерла после выпитого алкоголя в парке

Жительница города Химки умерла в Москве после выпитого алкоголя. Как сообщил источник «Известий» 28 июня, медики обнаружили 43-летнюю Ильмиру Д., находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, накануне у входа в парк на улице Фестивальная.

Известно, что бригаду скорой помощи вызвали прохожие, сообщив, что на лавочке лежит женщина, которой очень плохо. Прибывшим врачам она пожаловалась на головную боль и кратковременную потерю памяти.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Там у нее была диагностирована алкогольная кардиомеопатия. Утром в 10:50 пациентка умерла. Правоохранители проводят проверку.

Ранее 28 июня источник «Известий» сообщил, что в Москве ученицу десятого класса госпитализировали после выпитой бутылки шампанского. Девушка 27 июня гуляла по городу в компании друзей. Во время прогулки к подросткам присоединился незнакомый мужчина и подарил девочке бутылку шампанского. Школьница выпивала только из этой бутылки, вечером ей стало плохо.

Очевидцы событий вызвали скорую помощь. В больнице выяснилось, что девочка отравилась алкоголем. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.