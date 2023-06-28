Реклама
Прямой эфир
Культура
Продюсер из Италии сообщил об участии российских фильмов в фестивале в Венеции
Мир
Главный акционер BMW раскритиковал энергетическую политику Германии
Армия
Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана
Мир
РФ указала Японии на ее попытки повлиять на переименование 3 сентября
Армия
Лавров заявил о невозможности отказа от поставленных целей СВО на Украине
Мир
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады
Мир
Госдеп США допустил торговлю России и Грузии продуктами питания
Общество
Правительство РФ упростит порядок организации полетов беспилотников с 1 марта 2024 года
Мир
Захарова назвала абсурдными обвинения США против россиянки Бурлиновой
Армия
ВКС РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
Авто
В России в продаже появился электрокар Ford Territory
Общество
МИД РФ подтвердил возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой

В Москве женщина умерла после выпитого алкоголя в парке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница города Химки умерла в Москве после выпитого алкоголя. Как сообщил источник «Известий» 28 июня, медики обнаружили 43-летнюю Ильмиру Д., находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, накануне у входа в парк на улице Фестивальная.

Известно, что бригаду скорой помощи вызвали прохожие, сообщив, что на лавочке лежит женщина, которой очень плохо. Прибывшим врачам она пожаловалась на головную боль и кратковременную потерю памяти.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Там у нее была диагностирована алкогольная кардиомеопатия. Утром в 10:50 пациентка умерла. Правоохранители проводят проверку.

Акцизы и штрихкоды: как отличить настоящий алкоголь от поддельного
Ежегодно в России из-за отравления алкоголем умирает более 5 тыс. человек

Ранее 28 июня источник «Известий» сообщил, что в Москве ученицу десятого класса госпитализировали после выпитой бутылки шампанского. Девушка 27 июня гуляла по городу в компании друзей. Во время прогулки к подросткам присоединился незнакомый мужчина и подарил девочке бутылку шампанского. Школьница выпивала только из этой бутылки, вечером ей стало плохо.

Очевидцы событий вызвали скорую помощь. В больнице выяснилось, что девочка отравилась алкоголем. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023