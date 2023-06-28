Песков подтвердил встречу Путина с Кадыровым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он сообщил в среду, 28 июня, «РИА Новости».

Кадыров опубликовал фотографию с Путиным в Telegram-канале, написав, что встретился с главой государства 27 июня.

«Да, была», — сказал агентству пресс-секретарь президента РФ.

Кадыров сообщил, что доложил российскому лидеру о социально-экономической обстановке в Чечне. Также обсуждались достижения Рреспублики и будущие планы.

Ранее глава Чеченской Республики и президент России встречались 13 марта. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом спецоперации по защите Донбасса.

Тогда Кадыров рассказал, что объем инвестиций в регионе вырос на 55% и составил 90 млрд рублей. Кроме того, несмотря на западные санкции, субъект успешно запустил четыре завода по производству стройматериалов на базе технопарка «Казбек», сообщил он. Путин, в свою очередь, подтвердил, что республика активно развивается.