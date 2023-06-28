Зеленский призвал раду легализовать лекарства на основе каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал легализовать в стране медицинский каннабис. Об этом он заявил 28 июня в своем выступлении в Верховной раде на заседании ко дню конституции государства.

«Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса», — сказал Зеленский, трансляция его речи вел телеканал «Рада».

По его словам, для этого необходимо провести научные исследования, производство медицинских средств должно находиться на Украине.

Зеленский отметил, что легализация таких лекарств будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм, пишет «Газета.Ru».

В 2022 году кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. В минздраве страны уточнили, что с помощью таких лекарств можно будет снижать болевые ощущения, снимать спазмы мышц и сосудов, лечить анорексию и другие расстройства.