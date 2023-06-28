Пострадавшей при стрельбе в Петербурге девушке проводят операцию

Врачи делают операцию 20-летней девушке, в которую в Санкт-Петербурге выстрелил из ружья мужчина. Об этом 28 июня сообщил источник «Известий».

Собеседник отметил, что операция проходит тяжело, но состояние потерпевшей остается стабильным.

Стрельба произошла ранее в этот день. Мужчина в ходе ссоры с соседкой по коммунальной квартире выстрелил в нее из ружья, а после заперся в своей комнате и покончил с жизнью.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).