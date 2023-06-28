В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в 20-летнюю девушку, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом в среду, 28 июня, сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ.
По данным следствия, мужчина во время ссоры выстрелил в девушку из ружья, а после застрелился сам. Жертву госпитализировали.
Расследование продолжается. Полиция осматривает место и выясняют причины произошедшего.
Против мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство («ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ»).
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