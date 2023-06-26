В Приморье мужчина поджег соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

Во Владивостоке мужчина напал на соседа с самодельным огнеметом и выстрелил в шею женщине из ружья для подводной охоты. Об этом 26 июня «Известиям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Кадры произошедшего распространили очевидцы в Сети.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Трудовом Владивостокского городского округа, где шла работа по выявлению факта хищения электроэнергии: экскаватор выкопал электрокабель. Это разозлило одного из жителей близлежащих домов, и он начал угрожать самодельным огнеметом, а когда сосед попытался отобрать оружие, тот опалил его. Пока к месту происшествия ехала скорая помощь, мужчина успел ранить женщину гарпуном.

«Прокуратура Советского района города Владивостока признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «д», «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство». — Ред.). В настоящее время как пострадавшие, так и нападавший находятся в медицинской организации, им оказывается медицинская помощь», — сообщила «Известиям» старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со средствами массовой информации Дарья Каштанова.

По ее словам, ход и результаты расследования поставлены на контроль.

Ранее, 8 июня, в Ставропольском крае мужчина зарезал соседа за замечание по поводу бесконтрольного выгула собаки.