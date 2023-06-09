Мужчина зарезал соседа на Ставрополье после спора о выгуле собаки

В Ставропольском крае мужчина зарезал соседа за замечание по поводу бесконтрольного выгула собаки. Об этом 8 июня сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ.

Отмечается, что в поселке Горный между соседями произошел конфликт на почве бесконтрольного выгула собаки. После этого 18-летний подозреваемый вернулся домой и взял кухонный нож. Вернувшись к 23-летнему соседу, он нанес один удар в область живота. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Как рассказали «Известиям» очевидцы, убитый является участником спецоперации, вернувшимся из зоны боевых действий. Он сделал замечание трем братьям по поводу выгула алабая без поводка и намордника.

На видео с места происшествия, которые оказались в распоряжении «Известий» видно, что на разборки с обидчиком отправились все трое. При этом потерпевший практически сразу получил удар ножом.

В настоящее время подозреваемый задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее, 6 июня, жительница Москвы ударила мужа ножом в присутствии 6-летней дочери. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.