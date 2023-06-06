Жительница Москвы ударила ножом мужа в присутствии 6-летней дочери

Жительница Москвы ужарила мужа ножом в присутствии 6-летней дочери, сообщил во вторник, 6 июня, источник «Известий».

По данным источника, 35-летняя женщина вонзила супругу нож в живот. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Их дочь находилась в квартире и не спала.

Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали, за его жизнь борются врачи. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

Накануне, 5 июня, источник «Известий» рассказал, что на северо-западе столицы женщина зарезала мужа из-за постоянных ссор. По его информации, москвичка сообщила дочери по телефону о плохом самочувствии супруга. Девушка приехала к родителям и обнаружила отца в крови с ножевыми ранениями. Она сообщила об этом полиции. Согласно основной версии, преступление совершила жена мужчины. По некоторым данным, супруги ежедневно ссорились.