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На северо-западе Москвы женщина зарезала мужа из-за постоянных ссор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жительницу Москвы подозревают в убийстве мужа. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в квартире на Пятницком шоссе.

По данным источника, женщина сообщила дочери по телефону о плохом самочувствии мужа. Девушка приехала к родителям и обнаружила отца в крови с ножевыми ранениями. Она сообщила об этом полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Согласно основной версии, преступление совершила жена мужчины. По некоторым данным, супруги ежедневно ссорились.

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Ранее в этот день сообщалось, что суд в Якутии вынес приговор жителю Ленска, обвиняемому в убийстве своей сестры. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Установлено, что 51-летний местный житель нанес девять ударов охотничьим ножом своей 66-летней сестре, сидевшей на диване. Ранения были нанесены в жизненно важные органы. Женщина скончалась на месте.

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