Две семьи устроили массовую драку в центре Ростова из-за невесты

В центре Ростова-на-Дону в ночь на 27 июня две семьи устроили массовую драку из-за невесты. Об этом стало известно в среду, 28 июня.

«Конфликт между двумя семьями цыган произошел из-за девушки. Они не поделили невесту», — цитирует источник в правоохранительных органах «РИА Новости». По словам собеседника агентства, в драке никто не пострадал. Обе стороны не стали писать заявления.

Полицейские, прибывшие по вызову о нарушении общественного порядка, опросили участников и очевидцев драки.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства потасовки.

Ранее, 26 июня, в Москве 24 человека доставили в полицию после массовой драки. По предварительным данным, на бытовой почве между гражданами произошел конфликт, затем он перерос в потасовку. Отмечается, что один человек пострадал, его госпитализировали.