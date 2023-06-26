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В Москве 24 человека доставили в полицию после массовой драки

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Сотрудники полиции пресекли конфликт на улице Березовая Аллея в Москве, задержаны 24 мигранта. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в МВД.

По предварительным данным, на бытовой почве между гражданами произошел конфликт, затем он перерос в потасовку.

«Стражами правопорядка были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства 24 человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале «МВД Медиа».

Отмечается, что один человек пострадал, его госпитализировали.

Сейчас проводится проверка, действиям участников происшествия будет дана правовая оценка.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в подмосковных Котельниках между двумя мужчинами произошла драка. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело одного из них. Во время организованной проверки задержали 31-летнего мужчину, который во всем признался. Возбуждено уголовное дело.

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