В Москве 24 человека доставили в полицию после массовой драки

Сотрудники полиции пресекли конфликт на улице Березовая Аллея в Москве, задержаны 24 мигранта. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в МВД.

По предварительным данным, на бытовой почве между гражданами произошел конфликт, затем он перерос в потасовку.

«Стражами правопорядка были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства 24 человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале «МВД Медиа».

Отмечается, что один человек пострадал, его госпитализировали.

Сейчас проводится проверка, действиям участников происшествия будет дана правовая оценка.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в подмосковных Котельниках между двумя мужчинами произошла драка. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело одного из них. Во время организованной проверки задержали 31-летнего мужчину, который во всем признался. Возбуждено уголовное дело.