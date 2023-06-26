В Подмосковье нашли тело погибшего в драке мужчины

В подмосковных Котельниках нашли тело мужчины, погибшего в драке. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил «Известиям» источник.

По его данным, в микрорайоне Белая Дача произошла драка между двумя мужчинами. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело одного из них.

«Во время организованной проверки задержали 31-летнего мужчину, который во всем признался. Возбуждено уголовное дело», — заявил источник.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности»).

Ранее, 18 июня, в Санкт-Петербурге неизвестные подрались с продавцом «Пятерочки» после неудачной попытки вынести продукты из магазина. Продавец пытался вернуть продукты, между мужчинами возникла перепалка. Продавец проткнул шину автомобиля, после чего группа из нескольких человек пустилась в бегство. В настоящее время нападавших ищет полиция.