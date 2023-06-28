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Политолог назвал причину поддержки Столтенберга странами НАТО

Политолог Светов: НАТО не хочет менять генсека из-за сложной ситуации в мире
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга будут продлены еще на год из-за сложной ситуации в мире. Об этом 28 июня «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее в этот день норвежская газета Verdens Gang написала, что страны НАТО согласились с тем, что Столтенберг останется еще на год генсеком альянса.

«Я убежден, что Столтенберг останется, потому что все-таки достаточно сложная сейчас ситуация, в которой много всяких вызовов. Гораздо удобнее, что останется тот человек, который все-таки в этом процессе фигурирует, чем если на его место изберут кого-то другого», — сказал политолог.

Светов отметил, что было много дискуссий на тему, кто должен занять пост генерального секретаря альянса, но страны никак не могли прийти к единому решению.

«Шли разговоры, что женщина обязательно должна быть, то есть критерии не столько деловые, сколько иные. Поэтому рассматривали [главу ЕК] Урсулу фон дер Ляйен, но побоялись скандалов, которые могут снова вспыхнуть, как во время ее пребывания на посту министра обороны Германии. Предлагали [премьер-министра Эстонии] Каю Каллас или президента Словакии [Зузану Чапутову], то есть страны, вклад которых в НАТО минимальный, а их представитель будет генсеком и диктовать повестку», — сказал он.

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16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

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