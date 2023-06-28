Синоптик предрек выпадение половины месячной нормы осадков в Московском регионе

До конца текущей недели в Москве и Подмосковье ожидаются дожди. Их пик придется на четверг и пятницу, 29 и 30 июня, — в эти дни в некоторых районах Московского региона может выпасть до половины месячной нормы осадков. Об этом в разговоре с «Известиями» 28 июня сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в ночь на четверг в регион придут сильные дожди с грозами, которые после небольшого перерыва продолжатся и днем. Таким образом, только за четверг может выпасть до трети месячной нормы осадков.

«В пятницу дожди продолжатся, но уже с меньшими шансами на грозу и не таким высоким объемом осадков. Тем не менее в этот день ожидается до 10 мм осадков, что составляет 10–15 от нормы. В результате в некоторых районах Московской области вполне может выпасть около половины месячной нормы осадков, то есть до 40 мм», — рассказал Шувалов.

При этом он обратил внимание, что грозы будут сопровождаться сильным порывистым ветром до 17 м/с.

По его словам, дожди также продолжатся в субботу и воскресенье, но примут кратковременный характер, без гроз и сильного ветра.

В свою очередь, столичным заведениям рекомендовали закрыть летние веранды в среду и четверг, 28 и 29 июня, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на департамент торговли и услуг Москвы.

23 июня Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.