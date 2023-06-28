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Благословен праздник: мусульмане отмечают Курбан-байрам

Исламский мир приносит традиционную жертву Всевышнему
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Женщина во время посещения могил в Ираке
Фото: Global Look Press/Ameer Al-Mohammedawi
Мусульмане отмечают праздник завершения хаджа — Курбан-байрам. Какова его история и традиции — в фотогалерее «Известий»
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Перед утренней молитвой
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Праздник наступает на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа
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Мужчина совершает праздничный намаз
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В отличие от большинства других дат Курбан-байрам отмечают несколько дней подряд, а иногда и до двух недель
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Мусульмане совершают молитву в культурном центре «Табакалера» в Мадриде
Фото: REUTERS
Праздник связан с жертвой пророка Ибрагима
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Мужчина продает пряности на рынке в Пакистане
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Он согласился пожертвовать сыном по велению Аллаха
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Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Тем самым он прошел испытание веры
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Продажа сладостей на рынке
Фото: Global Look Press/XinHua
В последний момент Аллах заменил жертву на барана
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Верующие в соборной мечети Пятигорска во время намаза в праздник Курбан-байрам
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Именно Курбан-байрам символизирует верность Ибрагима и милость Аллаха
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Дети во время праздничного намаза в Газе
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Перед праздником мусульмане совершают полное омовение
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Женщины готовят традиционные праздничные угощения
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Тщательно соблюдается чистота одежды, опрятный внешний вид
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Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Мусульмане приветствуют друг друга фразой «Ид мубарак!», что переводится как «Благословен праздник!»
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Продажа сладостей в Бейруте
Фото: Global Look Press/XinHua
По традиции на Курбан-байрам нужно принести жертву
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Фото: REUTERS
Ею может быть баран, верблюд или корова, при этом для каждого животного есть свои критерии
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Филиппинские мусульмане готовятся к завтраку после молитвы в городе Марикина
Фото: REUTERS
После молитвы мусульмане закалывают скот и угощают близких
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Мусульмане совершают молитву в Курбан-байрам в мечети шейха Абдулкадира Гейлани в Багдаде
Фото: REUTERS
Принося жертву, животному нужно сопереживать и не проявлять агрессию, тогда Аллах смилуется над человеком
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