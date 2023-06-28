Появились кадры столкновения мотоцикла с легковушкой в центре Москвы

Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла на Трубной улице в центре Москвы попало на видео. Кадры публикует столичный дептранс 28 июня.

На записи видно, как мотоциклист врезается в авто, перелетает через капот, врезается в пешехода и падает на проезжую часть. Его транспортное средство разбилось об асфальт около тротуара. Легковушка врезалась в столб и дорожный знак.

По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель мотоцикла проехал на красный сигнал светофора.

В районе происшествия движение затруднено, рекомендовано использовать альтернативные маршруты.

Как уточнял источник «Известий», в результате происшествия пострадали два человека — пешеход и водитель мотоцикла, оба госпитализированы.