Два человека пострадали в аварии с мотоциклом в центре Москвы

В центре Москвы столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, пострадали два человека.

По данным «Известий», авария произошла утром в среду, 28 июня, возле дома № 2 по Трубной улице.

В результате столкновения BMW отбросило в столб, мотоцикл загорелся. Кроме того, был совершен наезд на пешехода.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Накануне в ХМАО один человек погиб и трое пострадали при наезде легковушки на дорожные знаки и бетонные блоки. По предварительным данным, водитель нарушил скоростной режим.